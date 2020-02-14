رصد طائرة استطلاع أمريكية تحلق في سماء كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

قامت طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إي-8 سي"، التي تقوم بمراقبة سطح الأرض، بتنفيذ عملية تحليق في سماء كوريا الجنوبية للمرة الثالثة خلال هذا الشهر.وقال تقرير نشره موقع متابعة الطيران المدني "إيركرافت سبوت" أمس، إن الطائرة الأمريكية قامت بالتحليق على ارتفاع 8.8 كيلومتر في السماء فوق كوريا الجنوبية أمس.ويرى المراقبون أن هذا التحليق استهدف مراقبة قواعد الصواريخ وتحركات الأجهزة الأرضية في كوريا الشمالية.تجدر الإشارة إلى أن طائرة من نفس الطراز كانت قد حلقت في سماء كوريا الجنوبية يومي الخامس والسابع من هذا الشهر، كما تم رصدها في سماء كوريا الجنوبية يوم 31 من الشهر الماضي.ويمكن لهذه الطائرة المزودة بنظام مراقبة متكامل ورادار خاص بالهجوم، أن تجري مراقبة دقيقة على القوات والمعدات العسكرية فوق الأراضي الكورية الشمالية وهي تحلق على ارتفاع يتراوح بين 8 كيلومترات و12 كيلومترا فوق سطح الأرض.