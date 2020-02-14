حظر دخول الركاب الأجانب على متن السفينة دايموند برنسيس إلى كوريا

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قررت الحكومة الكورية حظر دخول الركاب الأجانب الذين كانوا على متن السفينة "دايموند برنسيس" السياحية اليابانية إلى الأراضي الكورية، حيث إن تلك السفينة شهدت إصابات جماعية بفيروس كورونا الجديد. كما قررت الحكومة أيضا فرض حجر صحي على الركاب الكوريين عند وصولهم إلى البلاد.وصرح مركز التعامل مع حالات الطوارئ في مؤتمر صحفي عقده في مقرالحكومة في مدينة "سيجونغ" اليوم بأن بعض الركاب الموجودين على متن السفينة اليابانية قد يحاولون دخول البلاد بعد نزولهم من السفينة، لكن الحكومة الكورية ستحظر دخولهم.وكانت وزارة الخارجية الكورية قد طلبت من الحكومة اليابانية قائمة بأسماء ركاب السفينة من أجل منع دخولهم.وأوضح المركز الكوري أنه يخطط لفرض حجر صحي على الركاب الكوريين في بيوتهم عند وصولهم إلى البلاد.الجدير بالذكر أن الحكومة اليابانية أنهت عمليات أخذ عينات الفحص من جميع الركاب على السفينة التي ترسو في ميناء "يوكوهاما" الياباني، وتنوي السماح لأولئك الذين تم التأكد من عدم إصابتهم بالنزول بدءا من اليوم.