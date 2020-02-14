المبعوث الرئاسي ليم جونغ سوك يزور الإمارات

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وصل "ليم جونغ سوك" المساعد السابق للرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى مطار دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة كورية، حيث من المقرر أن يقيم هناك على مدار 3 أيام كمبعوث رئاسي.وقال ليم إنه من الصعب عليه توضيح الغرض من الزيارة لكنه سيكشف عنها لاحقا إذا لزم الأمر.وفي السياق ذاته قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إنه يتم خلال هذا العام الاحتفال بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية والإمارات، ومن المتوقع أن يتم مناقشة مختلف طرق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال هذه الزيارة.ومن المتوقع أن تتم مناقشة مسألة سبل إدارة المفاعل النووي رقم 1 الذي صنعته كوريا في محطة براكة، بعد أن وافقت الحكومة الإماراتية على تشغيله تجاريا مؤخرا.ونظرا لأن الوفد الكوري الزائر للإمارات يضم مسؤولا من هيئة برنامج الاستحواذ الدفاعي، فمن المتوقع كذلك أن يتم بحث التعاون العسكري بين الطرفين وسبل الدفاع عن المحطات النووية، ضمن جدول أعمال المباحثات.ومن اللافت أن هذه الزيارة تجيء كأول نشاط رسمي يقوم به "ليم" بعد إعلانه عن استقالته من الدائرة السياسية فعليا.