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السياسية

الحكومة تشدد اللوائح العقارية اليوم الخميس

Write: 2020-02-20 09:37:05Update: 2020-02-20 09:52:46

الحكومة تشدد اللوائح العقارية اليوم الخميس

Photo : KBS

من المقرر أن تعلن الحكومة عن مجموعة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى ترويض سوق العقارات في البلاد اليوم الخميس.
ومن المرجَّح تؤدي سياسة مكافحة المضاربة المرتقبة -وهي التاسعة عشر من نوعها التي تطرحها إدارة "مون جيه إين"- إلى تشديد اللوائح العقارية في المدن في مقاطعة كيونغي الغربية والجنوبية، التي تشهد ما يسمى بتأثير "البالون".
وقد أعلن وزير المالية "هونغ نام كي" عن اللوائح الجديدة أثناء حديثه لشبكة "كي بي إس" يوم الاثنين الماضي، وقد ارتفعت أسعار المساكن في مدن "سوون" و"سيونغ نام" بصورة ملحوظة، بعد أن أدت سلسلة اللوائح العقارية التي صدرت في ديسمبر إلى تسكين سوق العقارات في سيول.
وقد سجل متوسط سعر الشقق في العديد من الأحياء في تلك المدن زيادات سعرية فاقت نسبة 1% و2% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له. والمتوقع أنه سيتم تشديد اللوائح في بعض المناطق فيما يتعلق بنسبة القروض إلى القيمة ونسبة الدين إلى الدخل.

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