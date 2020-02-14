كوريا الجنوبية تعين قنصلًا عامًا جديدًا لمساعدة المواطنين في ووهان

Photo : YONHAP News

عينت كوريا الجنوبية أمس الأربعاء القنصل العام الجديد في "ووهان"، المدينة الصينية التي نشأ منها فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وسوف يتولى "كانغ سونغ سيوك" -الرئيس السابق للمكتب القنصلي الكوري في مدينة "داليان" الصينية- المنصب فور وصوله إلى عاصمة ولاية "هوبي". وقد توجَّه إلى المدينة على متن طائرة حكومية كورية جنوبية تحمل مواد الإغاثة للصين.وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين الآخرين في الصين، وصف "كانغ" موقفه بأنه "مهمة هامة"، وتعهد ببذل قصارى جهده لحماية الكوريين في المدينة والتغلب على الصعوبات وسط التفشي المستمر للمرض.وما زال هناك حوالي 100 كوري جنوبي في "ووهان" والمناطق المجاورة. ومن المعروف أن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة التي لم تسحب دبلوماسييها من المدينة.وقد كان منصب القنصل العام شاغرًا منذ ثلاثة أشهر منذ استقالة القنصل العام السابق "كيم يونغ جون"، بعد إدلائه بتصريحات غير لائقة.