ارتفاع مستوى دخل العمل لمحدودي الدخل لأول مرة منذ 8 أرباع سنوية

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ارتفع مستوى دخل العمل للأسر في الطبقة الـ20% الأقل دخلا لأول مرة منذ 8 أرباع سنوية، وهو ما أسفر عن تضييق الفجوة في الدخول بين الطبقات الاجتماعية في كوريا.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم حول أوضاع دخل الأسر الكورية في الربع الرابع من عام 2019.وطبقا للتقرير، بلغ معدل الدخول الشهرية لكل أسرة 4 ملايين و772 ألف وون بزيادة تبلغ 3.6 % بالمقارنة مع نفس الربع السنوي من العام السابق، كما أن هذه الزيادة استمرت لربعين سنويين متتاليين.واضاف التقرير أن دخل الأسر في الطبقة الـ20% الأقل دخلا قد زاد بنسبة 6.9 %، وهي النسبة الأعلى من بين جميع الطبقات الاجتماعية. ومن بينها، بلغت الزيادة في دخل العمل 458 ألف وون شهريا بالمتوسط، بزيادة نسبتها 6.5% بالمقارنة مع العام السابق.تجدر الإشارة إلى أن زيادة دخل العمل للأسر في الطبقة الـ20% الأقل دخلا قد جاءت لأول مرة منذ 8 أرباع سنوية، أي منذ الربع الرابع والأخير من عام 2017.ونتيجة لذلك ضاقت الفجوة في الدخول بين الطبقات العليا والسفلى.