الرئيس يأمر ببناء شبكة ثابتة للدفاع الاقليمي ضد فيروس كورونا

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اجتماعا مع رؤساء هيئات التعليم في 17 مدينة ومقاطعة في مقر الرئاسة أمس، حيث طلب منهم بناء شبكات ثابتة للدفاع الإقليمي من أجل منع انتشار فيروس كورونا في مختلف الأقاليم المحلية.وقال الرئيس إن الحفاظ على سلامة الأطفال يمثل أبرز المهام التي تقع على عاتق الحكومة والسلطات التعليمية، ودعا إلى الحيلولة التامة دون انتشار الفيروس. كما أشار الرئيس إلى أن مدينة "ديغو" في حالة طوارئ حاليا، كما أن ذلك يمكن أن يحدث لأي مدينة أخرى في كوريا، وهو ما يتطلب عدم التراخي من المسؤولين ذوي الصلة. وطلب الرئيس من المشاركين في الاجتماع إيلاء رعاية خاصة لتنظيم دورات للرعاية الخاصة بعد اليوم الدراسي، في حالة وجود طلبات من أولياء الأمور من الأسر ذات الدخل المزدوج.من ناحية أخرى، أكدت الرئاسة الكورية أنها تقبل كل الاقتراحات التي طُرحت في الحوار الذي أجراه الرئيس مون مع رؤساء الشركات الكورية الكبرى يوم الثالث عشر من هذا الشهر من أجل تعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية.ونتيجة لذلك سيتم تطبيق الرسوم الجمركية للنقل الجوي حسب معيار النقل البحري، كما سيتم السماح للشركات المتضررة بتمديد موعد دفع ضرائب الشركات لمدة 9 أشهر على الأكثر.