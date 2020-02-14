طائرة استطلاع أمريكية تحلق في سماء كوريا الجنوبية

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تم رصد طائرات استطلاع أمريكية بشكل متواصل في السماء فوق شبه الجزيرة الكورية.وقال موقع تتبع الطيران المدني "إيركرافت سبوت" اليوم الخميس إن الطائرة الاستطلاعية التابعة لسلاح الجو الأمريكي "آر سي - 135 دبليو" قامت بالتحليق على ارتفاع 31 ألف قدم في السماء فوق كوريا الجنوبية.يذكر أن هذه الطائرة الأمريكية مزودة بجهاز يقوم برصد المؤشرات التي ترسلها أداة قياس عن بعد فوق سطح الأرض قبل إطلاق صاروخ، وتحليل مسارات الرؤوس الحربية، وغير ذلك من مهام الرصد والاستطلاع.وكانت الطائرة قد قامت بالتحليق في السماء فوق كوريا الجنوبية في كل من السادس والسابع والثامن والحادي والعشرين من الشهر الماضي.ويرى بعض المحللين أنه يبدو أن القوات الأمريكية قد لاحظت تحركات استثنائية في كوريا الشمالية، ومن ثم قررت إرسال الطائرات الاستطلاعية لمراقبتها.لكن لم ترد أي تأكيدات حول وجود تحركات غير عادية في قواعد الصواريخ في كوريا الشمالية حتى الآن.