صندوق النقد الدولي ينصح بتطبيق سياسة نقدية متساهلة

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دعا صندوق النقد الدولي إلى تعاون المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا الجديد.ووجه صندوق النقد الدولي هذه الدعوة في مذكرة المراقبة لمجموعة العشرين الصادرة أمس الأربعاء قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية دول مجموعة العشرين، المقرر عقده في نهاية هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية.وقال الصندوق إن النمو العالمي يبدو أنه قد وصل إلى قاع تراجعه وأن الأمور في طريقها للتحسن، لكن الانتعاش المتوقع يتصف بالضعف، محذرًا من أن المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي ما زالت "تميل إلى الجانب السلبي".وأشار صندوق النقد الدولي إلى أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد باعتباره إحدى حالات عدم اليقين بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إنه يعرقل النشاط الاقتصادي في الصين وسيؤثر على البلدان الأخرى من حيث السياحة وسلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية.وأوصى صندوق النقد الدولي كوريا الجنوبية والبلدان التي يكون فيها التضخم منخفضًا بتطبيق سياسة نقدية متساهلة حتى يقترب التضخم من نسبته المستهدفة أو أعلى منها، وأضاف أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى تطبيق المزيد من سياسة التكيف المالي.