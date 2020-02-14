قنصل كوريا الجديد في ووهان يشدد على الحفاظ على العلاقات مع الصين

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قال "كانغ سونغ سوك" القنصل العام الكوري الجديد في مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبي" الصينية إنه سيعمل على الحفاظ على العلاقات الكورية الصينية وحماية الكوريين المقيمين هناك، تحت أي ظروف.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية صينية لدى وصوله إلى مطار "ووهان" على متن طائرة شحن صباح اليوم، حيث أشار إلى أن إرسال الحكومة الكورية قنصلا عاما إلى "ووهان" في الفترة الصعبة للغاية يكتسب معنى خاصا، وشدد على أن كوريا الجنوبية تتمتع بعلاقات وثيقة مع الصين وخاصة مع مقاطعة "هوبي" مشيرا إلى أن عام 2020 يشهد الاحتفال بمرور 28 عاما على إقامة العلاقات الكورية الصينية.وأضاف أنه من أهم صفات العلاقات بين البلدين الدعم والتعاون بين بعضهما البعض خاصة في الفترات الصعبة مؤكدا على أنه سيقى في "ووهان" لحماية ودعم حوالي 100 مواطن كوري مقيم في تلك المقاطعة.ويذكر أن القنصل العام الكوري سافر إلى "ووهان" على متن طائرة شحن معبأة بكمية من المساعدات بما فيها أقنعة واقية وملابس حماية، تبرعت بها الحكومات المركزية والمحلية والشركات والجماعات المدنية الكورية، إلى السكان في تلك المقاطعة الصينية.من ناحية أخرى، أبدت بعض وسائل الإعلام الصينية اهتماما خاصا بوصول القنصل العام الكوري إلى مدينة "ووهان" وسط توالي هروب الدبلوماسيين والمقيمين الأجانب منها.