الاتحاد الكوري لنقابات المعلمين يدعو إلى تأجيل بداية الفصل الدراسي

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حث الاتحاد الكوري لنقابات المعلمين الحكومة على الاعتراف رسميًّا بتفشي فيروس كورونا الجديد كسبب لتقليل عدد أيام الدراسة.وقال الاتحاد إنه بعد انتشار الفيروس في مدينة "ديغو"، فإن المدارس على مستوى البلاد لم تقرر بعد ما إذا كانت ستبدأ الفصل الدراسي في الموعد المحدد أم لا.وحث الاتحاد وزارة التعليم على صياغة مبادئ توجيهية موحدة حتى يمكن تأجيل اليوم الأول من الدراسة. كما طالب الاتحاد أيضًا بزيادة الحد الأقصى لعدد الأيام التي يمكن تقليلها، حيث لا يُسمح حاليًا إلا بتقليل ما نسبته 10% من عدد أيام الدراسة.ويشير القانون الحالي إلى الكوارث الطبيعية والمواقف المتعلقة بالمناهج الدراسية من بين الأسباب التي تبيح تقليل عدد أيام الدراسة، وقد كررت نقابات المعلمين مطالبتها للحكومة بوضع معيار موحد بشأن إغلاق المدارس، بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.