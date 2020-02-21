حزب المستقبل المتحد يطالب بمراجعة المحكمة لقانون وكالة التحقيق

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تقدم حزب المستقبل المتحد -المعارض الرئيسي- بطلب إلى المحكمة الدستورية لمراجعة شرعية القانون الذي تم إقراره في البرلمان العام الماضي، والذي يدعو إلى إنشاء وكالة مستقلة للتحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين العمومين.وفي بيان صحفي صدر أمس الخميس، قال الحزب إن القانون يسمح بإنشاء وكالة حكومية تدعي أنها تقف فوق الدستور في وضع غير مسبوق في العالم بأسره.ويرى الحزب أن القانون يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وينتهك حق النيابة العامة في التحقيق.كما أشار أيضًا إلى أن أعضاء تلك الوكالة الخاصة الذين يوصي الرئيس والأحزاب السياسية بتعيينهم سيتمتعون بنفوذ أكبر.وقال الحزب المعارض إن الوكالة المقترحة ستصبح تابعة للهيكل السياسي أكثر من النيابة العامة، وأن تشكيلها سيقوض الحياد السياسي.