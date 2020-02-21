ارتفاع كبير في التسوق عبر الإنترنت بسبب المخاوف من انتشار كورونا

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تبين أن عددًا متزايدًا من الكوريين الجنوبيين يتسوقون عبر الإنترنت للحصول على الحاجيات اليومية، وسط المخاوف من فيروس كورونا، مما قد يؤدي إلى تأخير وصول الطلبيات.ونشر موقع التسوق عبر الإنترنت "كوبانغ" على موقعه أمس الخميس تنبيهًا حول الطلبيات التي تسمى "الصاروخية"، التي تصل في اليوم التالي مباشرة، حيث ذكر أنها قد تتأخر بدءًا من اليوم الجمعة بسبب طوفان الطلبات.وقد وصل الموقع يوم الأربعاء الماضي إلى الحد الأقصى اليومي لتسليم الطلبات في منطقة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، وهي المنطقة التي شهدت زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بالفيروس.كما سجل موقع التسوق "شارع 11" زيادة حادة في المنتجات اليومية كالأرز المطبوخ وزجاجات مياه الشرب وورق التواليت والأطعمة المثلجة والمجمدة، وارتفعت مبيعات كمامات الوجه الواقية بنسبة 240% مقارنة بالأسبوع الماضي، وبنسبة 3600% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.