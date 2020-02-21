تغريم المصابين بأعراض تشبه كورونا عند رفض اختبار التشخيص

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من المحتمل أن يتم فرض غرامة على الأشخاص المصابين بأعراض فيروس كورونا الجديد ويرفضون توصية الطبيب بإجراء الاختبار التشخيصي للفيروس.وعقدت لجنة الصحة والرعاية في البرلمان جلسة عامة أمس الخميس لتمرير 3 تشريعات لمراجعة قوانين الوقاية من الأمراض المعدية والحجر الصحي والرعاية الطبية.وبموجب المراجعات، سيتم فرض غرامة تصل إلى 3 ملايين وون على المريض المشتبه في إصابته بمرض معدٍ ويرفض إجراء اختبار التشخيص الذي يوصي به وزير الصحة أو المحافظ أو رئيس الحي أو الطبيب.وتأتي المراجعات بعد أن رفضت امرأة بالغة من العمر 61 عامًا -وهي الحالة المؤكدة الحادية والثلاثين- نصيحة الطبيب بإجراء الاختبار التشخيصي للمرض، رغم ظهور الأعراض عليها. ويُفترض أنها أصابت العشرات من المواطنين بالعدوى في كنيسة كانت تتردد عليها في مدينة "ديغو".ومن المتوقع أن يتم تناول التشريعات في الجلسة البرلمانية العامة خلال هذا الشهر بعد الحصول على موافقة لجنة التشريع والقضاء البرلمانية.