الأحزاب السياسية تتفق على تشكيل لجنة برلمانية خاصة بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

اتفقت الأحزاب السياسية في كوريا الجنوبية على تشكيل لجنة برلمانية خاصة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.ووافق نواب رؤساء الكتل البرلمانية للحزب الديمقراطي الحاكم وحزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي على تشكيل اللجنة أمس الخميس، بالإضافة إلى تكتل تفاوضي يضم ثلاثة أحزاب معارضة صغيرة، وهي حزب "الإصلاح المستقبلي" وحزب "البديل الجديد"، وحزب "السلام والديمقراطية".وسوف تتألف اللجنة من 18 نائبًا، من بينهم 9 نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم، وثمانية نواب من حزب المستقبل المتحد، ونائب واحد من تحالف الأحزاب الصغيرة.وسوف يتم مناقشة تفاصيل تشكيل اللجنة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الاثنين القادم.وقال "يون هو دوك" -نائب زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم- إن البرلمان سيبذل قصارى جهده حتى تتمكن الحكومة من تركيز جهودها للتعامل مع هذا المرض المعدي.