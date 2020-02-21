إصابة جندي في البحرية الكورية في جيجو بفيروس كورونا

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أظهر جندي كوري جنوبي في جزيرة جيجو نتيجة إيجابية في اختبار التشخيص الأولي لفيروس كورونا الجديد، مما يرفع من احتمال انتشار المرض المعدي في تلك الجزيرة الجنوبية.وقالت حكومة مقاطعة جيجو أمس الخميس إن جنديًّا يبلغ من العمر 22 عامًا قد تم عزله في غرفة الضغط السلبي في مستشفى جامعة جيجو الوطني منذ إجراء الاختبار الأولي في وقت مبكر من اليوم، وسوف يتم الانتهاء من التشخيص النهائي صباح اليوم الجمعة.وقد زار الجندي مسقط رأسه في "ديغو" من الخميس إلى الثلاثاء، حيث تم تشخيص ما يقرب من 50 حالة جديدة في المدينة وفي مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" القريبة منها.وقد اشتكى الجندي أول من أمس الأربعاء من أعراض المرض بما في ذلك السعال، وتم وضعه في عزلة في ثكنته العسكرية.كما تبحث حكومة المقاطعة أيضًا في حالة زملائه الجنود.