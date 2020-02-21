مدينة سيول تحظر التجمعات وسط المدينة لاحتواء انتشار فيروس كورونا

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قررت بلدية العاصمة سيول حظر تنظيم التجمعات في ميدان "كوانغ هوا مون" و"سيول بلازا" وتشونغ كيه بلازا" الواقعة وسط العاصمة، ضمن الجهود الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا-19.جاء ذلك في خطة البلدية التي كشف عنها عمدة العاصمة سيول "بارك وان سون" في مؤتمر صحفي طارئ عقده اليوم الجمعة، حيث قال إن بلدية العاصمة اتخذت قرارا بحظر تنظيم تجمعات واسعة النطاق لحماية المسنين الذين من السهل تعرضهم للأمراض المعدية.وأشارت بلدية العاصمة سيول إلى أن هذا القرار يتوافق مع مادة من القانون الخاص بالوقاية من وإدارة الأمراض المعدية، تنص على أنه يمكن للحكومة تقييد تجمعات في محاولة لمنع انتشار الأمراض المعدية.وقال عمدة سيول "بارك" إنه سيتم إغلاق فرع سيول من كنيسة "شين تشون جي" ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن شهد فرع الكنيسة في مدينة ديغو عددا من حالات إصابة بفيروس كورونا-19 لدى بعض من المصلين هناك.كما قررت البلدية أيضا إغلاق3467 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل مؤقت بدءا من اليوم الجمعة.