الحكومة الكورية تبذل كل طاقتها لمنع انتشار فيروس كورونا في المناطق الإقليمية

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن كوريا الجنوبية تواجه حاليا وضعا حرجا للغاية نتيجة لزيادة عدد الحالات المؤكدة من الإصابة بفيروس كورونا-19، وحدوث أول وفاة بين المصابين في كوريا الجنوبية، مؤكدا أن الحكومة ستبذل كل طاقتها لمنع انتشار الفيروس على نطاق واسع في المناطق الإقليمية.كما أكد على أهمية احتواء انتشار الفيروس وإنعاش الاقتصاد في آن واحد بالتعاون المشترك بين الحكومة والشعب، مشيرا إلى أن الحكومة ستكشف عن الخطوة الأولى من إجراءاتها لإنعاش الاقتصاد في حلول نهاية شهر فبراير الجاري.وقال الرئيس "مون" إن الحكومة تواجه فيروس كورونا بناء على التعليمات المطبقة على حالة التأهب الخطير، مشيرا إلى أن الحكومة قد عينت منطقتي "ديه غو" و"تشونغ دو" بمقاطعة شمال كيونغ سانغ كمناطق رعاية خاصة.