100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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شهدت كوريا الجنوبية 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا-19، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 204 شخصا حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.وقد تم التأكد من أن 87، من بين الـ100 مصابا، يقيمون في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، فيما تم الإبلاغ عن 3 مصابين في سيول، واثنيْن في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، وواحد في كل من مقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" ومقاطعة شمال "تشولا" ومقاطعة "جيجو" ، بالإضافة إلى مدينة "كوانغ جو"بمقاطعة جنوب "تشولا".وزاد إجمالي عدد المصابين ذوي العلاقة بكنيسة "شين تشون جي" ليبلغ 82 اليوم، بعد أن كان 43 أمس الخميس.وبلغ عدد الأشخاص الذين خضعوا لإجراءات التشخيص 14 ألفا و660 فردا حتى اليوم، وقد أشارت نتائج الاختبارات التي أجريت على 11 ألفا و953 منهم إلى أنها سلبية، بينما لا يزال 2707 منهم قيد الاختبارات.