الصليب الأحمر تطلب إعفاء كوريا الشمالية من العقوبات لمواجهة كورونا

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كشف تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الجمعة عن أن منظمة الصليب الأحمر الدولية قد طالبت الأمم المتحدة بإعفاء كوريا الشمالية من العقوبات الدولية من أجل تزويدها بالأدوية والمعدات الطبية المستخدمة في مواجهة فيروس كورونا.ونقل التقرير عن الممثل الدائم لمنظمة الصليب الأحمر الدولية في الأمم المتحدة "ريتشار بلوويت" قوله إنه سيتم إصدار قرار من الأمم المتحدة في هذا الشأن يوم السادس والعشرين من شهر فبراير الجاري.وأوضح "بلوويت" أن منظمة الصليب الأحمر ووزارة الصحة في كوريا الشمالية قد طالبت منظمة الصليب الأحمر الدولية بتزويد بيونغ يانغ بمواد طبية، بما في ذلك الملابس والنظارات الواقية وأجهزة الاختبارات الطبية وموازين الحرارة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.وأضاف أن ما يعرفه حتى أمس الخميس هو أنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا في كوريا الشمالية.