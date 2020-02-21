كوريا الجنوبية تبلغ عن ثاني حالة وفاة بفيروس كوفيد-19

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أكدت كوريا الجنوبية ثاني حالة وفاة لإحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد.ووفقًا للسلطات الصحية المحلية، فقد توفيت امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا أمس الجمعة، التي كانت محتجزة في مستشفى "ديه نام" في "تشيونغ دو" بمقاطعة "كيونغ سانغ" الشمالية، وذلك بعد نقلها إلى مستشفى بوسان الجامعي الوطني بفترة وجيزة.وقد ثبتت إصابتها بالفيروس في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، وتم نقلها إلى بوسان لتتلقى علاجًا أفضل. كما تم نقل مريض آخر من مستشفى "ديه نام" إلى بوسان في نفس اليوم.وهذه هي حالة الوفاة الثانية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، بعد الإعلان عن أول حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 63 عامًا، حيث توفي متأثرًا بالالتهاب الرئوي في نفس المستشفى في "تشيونغ دو". وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة إنه يشتبه في أن فيروس كوفيد-19 قد أدى إلى تفاقم حالته المزمنة.وحتى قبل الإعلان عن حالات الوفاة، فقد ظهر المستشفى الواقع في "تشيونغ دو" كأحد المواقع الرئيسية لتفشي الفيروس، حيث تم تشخيص اثنين من المرضى هناك يوم الأربعاء الماضي. ثم ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في المستشفى إلى 17 حالة اعتبارًا من ظهر أمس الجمعة.وتبحث المراكز الكورية في الاتصال المحتمل بين المستشفى والكنيسة في مدينة "دايغو" القريبة، التي تأكد إصابة 144 من المترددين عليها منذ يوم الثلاثاء الماضي.