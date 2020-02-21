انتشار الحالات المصابة بفيروس كوفيد-١٩ في جميع المناطق الإدارية الكورية

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أعلنت كوريا الجنوبية عن 229 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد خلال اليوم السبت وحده، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 433 حالة.وقال مقر الحجر الصحي المركزي إن ٦٩ حالة من الحالات الأخيرة تقع في "دايغو" ومقاطعة "كيونغ سانغ" الشمالية، ومن بينها ٦٢ مريضا جديدا على صلة بكنيسة تلك الطائفة الدينية في "دايغو".ومع الإعلان اليوم السبت وجود حالات مؤكدة في "أولسان" و"سيجونغ" و"كانغ وون" لأول مرة، يصبح المرض منتشرا الآن في جميع المقاطعات الإدارية السبعة عشرة في كوريا الجنوبية.وفي الوقت نفسه، خرج مريض آخر من الحجر الصحي بعد شفائه التام، ليصل عدد حالات الشفاء إلى ١٨ حالة.وظل عدد حالات الوفاة يساوي حالتين فقط حتى الآن، لكن الشرطة في مقاطعة "كيونغ سانغ" الشمالية أعلنت عن عثورها على فيروس كوفيد-١٩ في جثة رجل في الأربعينيات من عمره في مدينة "كيونغ جو".