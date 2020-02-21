كوريا الجنوبية ترفع مستوى التأهب لفيروس كوفيد-19 إلى أعلى مستوى

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قال الرئيس "مون جيه إين" اليومالأحد إن الحكومة قررت رفع مستوى التأهب بشأن فيروس كورونا الجديد إلى أعلى مستوى"الخطير"، استجابة لارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد.وأعلن الرئيس هذا القرار في كلمته الافتتاحية في اجتماع الحكومة حول تفشي فيروس كوفيد-19.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع مستوى التأهب إلى درجة "خطير"، وهو أعلى مستوى في النظام الرباعي، منذ أحد عشر عامًا عندما تم رفع مستوى التأهب أيضًا لمواجهة الأنفلونزا (H1N1) في عام 2009.وشدد الرئيس على أن اللحظة الحالية حاسمة بالنسبة للأمة بأسرها، بما في ذلك الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمواطنون، ودعا إلى بذل جهود موحدة وشاملة للقضاء على تفشي الوباء.كما أمر الحكومة والبلديات المحلية بعدم التردد في اتخاذ تدابير "قوية وغير مسبوقة" لاحتواء الفيروس المميت، دون التقيد "باللوائح".وقال "مون" إن السلطات الصحية تتخذ خطوات "خاصة" فيما يتعلق بأتباع كنيسة "شين تشون جي" في مدينة "ديكو" جنوب شرق البلاد، والتي تعد مركزًا للعديد من الإصابات الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية.وبينما دعا الرئيس إلى التعاون العام للتصدي للفيروس، طمأن الرئيس الأمة أنه يمكن التغلب على الأزمة رغم أن الوضع الحالي خطير.