تأجيل الفصل الدراسي الجديد حتى 9 مارس

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أعلنت الحكومة عن مجموعة من التدابيرالجديدة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد.وكشف المقر الرئيسي للإغاثة من الكوارث عن الإجراءات في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة بعد ظهر اليوم الأحد، حيث تم الإعلان عن رفع حالة التأهب في البلاد إلى مستوى "الخطير".وقال وزير الصحة "بارك نيونغ هو"-المسؤول عن المقر الرئيسي- في مؤتمر صحفي إن الوقت قد حان لاتخاذ التدابير الوقائية استعدادًا لاحتمال تفاقم تفشي المرض وتحوله من وضع الانتشار بين المجتمعات إلى الانتشارعلى المستوى الوطني.وتمشيًّا مع حالة التأهب القصوى، سيتم تشكيل منظمة جديدة للإشراف على معركة الحكومة ضد الفيروس.وسوف يترأس المنظمة المقترحة رئيس الوزراء"تشونغ سي كيون"، مع تعيين وزير الإدارة والأمن "جين يونغ" ووزير الصحة"بارك نونغ هو" نائبين له.كما قررت الحكومة أيضًا تأجيل افتتاح الفصل الدراسي الجديد لجميع روضات الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع أنحاء البلاد حتى 9 مارس، أي بعد أسبوع من موعدها المقرر.