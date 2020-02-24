كوريا تناقش التعاون مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مباحثات مع رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" أمس الأحد، جرى خلالها مناقشة التعاون في مكافحة فيروس كورونا الجديد.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس إن الوزيرة "كانغ" التقت مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة قضية تفشي فيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية، وجهود الحكومة الكورية لاحتواء انتشار الفيروس. وأبلغت "كانغ" رئيس منظمة الصحة العالمية بأن سيول رفعت حالة التأهب الخاصة بالفيروس إلى أعلى مستوى، وهو ما يحدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان.وقالت الوزارة إن رئيس منظمة الصحة العالمية أعرب عن ثقته في أن كوريا الجنوبية ستكون قادرة على مواجهة الفيروس بناءً على نظامها القوي للتصدي لمثل هذا المرض الفيروسي وتجربتها السابقة في محاربة فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، "ميرس".وأضاف أن منظمته سوف تتعاون عن كثب مع حكومة سيول للتغلب على الفيروس. كما دعا إلى دعم كوريا لخطة منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم للبلدان ذات نظم الرعاية الصحية الضعيفة.