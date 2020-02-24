إصابة 28 كوريا بفيروس كورونا بعد زيارة لإسرائيل

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تم تأكيد إصابة 28 من الكوريين الجنوبيين الذين زاروا إسرائيل مؤخرًا لأغراض دينية، بفيروس كورونا الجديد.ووفقا لمقاطعة شمال "كيونغ سانغ" اليوم الاثنين، فإن عشرة أشخاص إضافيين من أصل 39 حاجا كاثوليكيا قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا-19.وقد تم الإبلاغ عن أحدث الحالات بعد تأكيد إصابة 18 شخصًا من نفس المجموعة يومي الجمعة والسبت.وتجري السلطات الصحية حاليا اختبارات تشخيصية على بقية أفراد المجموعة.ويذكر أن مجموعة المسافرين الذين ينتمون إلى طائفة الكاثوليك الرومان، ويعيشون في "آن دونغ" و"أوي صونغ" و"يونغ جو" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، قد عادوا إلى ديارهم بعد زيارة لإسرائيل في الفترة من 6 وحتى الـ16 من فبراير الجارس.وسوف تصل مجموعة أخرى مكونة من 28 شخصا إلى مطار إنتشون الدولي مساء اليوم قادمة من رحلة مماثلة، وتخطط السلطات المحلية لوضعهم تحت الحجر الصحي في منشآت عامة بعد الحصول على موافقتهم.