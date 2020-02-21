231 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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قال المركز الكوري لمكافحة الأوبئة إن البلاد شهدت 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا-19، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 833 شخصا حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين.ومن بين المصابين الجدد، 131 مصابا يقيمون في مدينة "ديغو"، و11 في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و10 في مقاطعة كيونغ كي، و129 منهم لهم علاقة مع كنيسة "شن تشون جي" في مدينة "ديغو".وأعلن المركز غن حالة وفاة أخرى لها صلة بفيروس كورونا الجديد اليوم الاثنين، مما رفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلى سبع حالات وفاة.ويشار إلى أن 27 ألفا و852 شخصا خضوا حتى الآن لتشخيص إصابتهم بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، بينما كانت نتائج التشخيص لـ19 ألفا و127 شخصا سلبية، وتجري حاليا عمليات التشخيص للباقين.ومن جانبها قالت الحكومة الكورية إنها تقوم حاليا ببناء شبكة عالية الكثافة للحجر الصحي في مدينة "ديغو" باستخدام جميع الوسائل الممكنة.