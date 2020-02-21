15 دولة تمنع دخول المواطنين الكوريين بسبب انتشار كورونا

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أعلنت وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين أن عدد الدول التى بدأت فى منع دخول القادمين من كوريا الجنوبية إليها يزداد، بجانب الدول التى توصى بتجنب السفر إلى كوريا الجنوبية، وسط انتشار فيروس كورونا الجديد فى الكثير من المناطق داخل كوريا، وعلى رأسها مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال كيونغ سانغ.وقالت الوزارة إن عدد الدول التى منعت دخول القادمين من كوريا الجنوبية أو شددت إجراءات دخولهم بلغ 15 دولة حتى الآن، ومنها 5 دول منعت دخول المواطنين الكوريين.ومن جانبها، قامت إسرائيل أمس الأحد بإعادة طائرات الركاب القادمة من كوريا الجنوبية ومنع دخول جميع المسافرين الأجانب القادمين من كوريا.كما منعت البحرين والأردن يوم الجمعة الماضي دخول الأجانب الذين زاروا الدول المتأثرة بفيروس كورونا، بما فيها كوريا الجنوبية، خلال الـ14 يوما السابقة لتاريخ وصولهم إليهما.وتقوم سلطنة عمان وقطر بتطبيق الحجر الصحى الذاتى أو المؤسسى لمدة 14 يوما على كل المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية والصين وإيران وسنغافوره.وعلى صعيد آخر، قررت الولايات المتحدة وتايوان رفع تحذيرات السفر إلى كوريا الجنوبية، فيما أوصت بريطانيا وسنغافوره مواطنيهما بتجنب السفر إلى مدينة "ديغو" وإقليم "تشونغ دو" بكوريا الجنوبية اللذين يتعرضان حاليا لانتشار فيروس كورونا على نطاق واسع.