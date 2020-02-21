اجتماع بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي في واشنطن

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غادر سيول أمس الأحد وزير الدفاع الكوري "تشونغ كيونغ دو" متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء مباجثات مع نظيره الأمريكي "مايك إسبر" في واشنطن.ومن المتوقع أن يتم في هذه المباحثات تناول القضايا المتعلقة بالمناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة، ونقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب، بالإضافة إلى تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن.وسوف يتم خلال المباحثات تحديد حجم وموعد المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين المتوقع إجراؤها في أوائل شهر مارس القادم.وسيبدى الوزيران موقفي حكومتيهما بشأن تقاسم تكاليف الدفاع، حيث سيتم عقد الجولة السابعة من المفاوضات الخاصة بهذا الشأن قريبا.كما يتوقع أيضا أن يتبادل الوزيران الآراء حول القضايا المتعلقة باتفاق تبادل المعلومات العسكرية بين كوريا الجنوبية واليابان، وتحسين قدرة نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" الذي تم نشره في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى سبل احتواء فيروس كورونا الجديد.