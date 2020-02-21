إلغاء جلسة استجواب برلمانية بسبب فيروس كورونا

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ألغى البرلمان الكوري جلسة استجواب كان من المقرر أن يبدأها اليوم الاثنين وتستمر 3 أيام، بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا-19 في البلاد.وكان من المقرر أيضا أن يحضر رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" هذه الجلسة اليوم للإجابة عن أسئلة النواب، وذلك لأول مرة منذ توليه منصبه يوم الرابع عشر من يناير الماضي.وجاء القرار بإلغاء جلسة الاستجواب بعد أن تم الكشف عن أن بعض النواب قد قاموا بالتواصل مع المصابين بالفيروس.ومن جانبه، قرر الحزب الديمقراطي الحاكم وقف الحملات الانتخابية عبر التواصل مع الناخبين لمدة أسبوع.ودعا زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "لي إين يونغ" إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص ميزانية تكميلية خاصة بمكافحة فيروس كورونا.أما رئيس حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي"هوانغ كيو آن" فقد دعا المواطنين إلى عدم تنظيم تجمعات ضخمة والمشاركة فيها.وطالب زعيم التكتل البرلماني عن الحزب المعارض الرئيسي "شيم جيه تشول" الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة بشكل فوري لمنع دخول القادمين من الصين.