الحكومة تخطط لدعم تعليم اللغة الكورية في الخارج

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية لتخصيص 12.6 مليار وون خلال هذا العام من أجل دعم لتعليم اللغة الكورية في الخارج، بزيادة نسبتها 90% مقارنة بالعام الماضي.جاء ذلك في الخطة التي كشفت عنها وزارة التعليم اليوم الاثنين لدعم تعليم اللغة الكورية في الخارج، حيث قالت إن هناك أكثر من 145 ألف أجنبي يدرسون اللغة الكورية في 1635 معهدا في 30 دولة على مستوى العالم.وبموجب هذه الخطة، سيتم زيادة عدد المعاهد الخاصة بتعليم اللغة الكورية في الخارج ليصل إلى ألفين في 40 دولة حتى عام 2022، موضحة أنه سيتم تقديم هذا الدعم المالي لثماني دول كشفت عن خططها لإدراج مادة اللغة الكورية ضمن مناهجها الدراسية، وهي: غواتيمالا والدانمارك ولاتفيا ورواندا وسريلانكا وأفغانستان والتشيك وتركيا، وأربع دول أخرى أعربت عن أملها في إدراج اللغة الكورية ضمن مناهجها الدراسية على أساس تجريبي، وهي: ميانمار ولاوس وكمبوديا وتركمانستان.وتخطط الوزارة لزيادة عدد مدرسي اللغة الكورية المفادين للخارج من 132 حاليا و200 عام 2022.