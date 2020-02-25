البرلمان الكوري يواصل تعليق جلساته العامة اليوم

Photo : YONHAP News

واصل البرلمان الكوري الجنوبي تعليق عقد جلسته العامة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث يتم حاليا تنفيذ إجراءات تطهير في المباني البرلمانية ضد فيروس كورونا-19.ويخضع كل من المبنى الرئيسي ومبنى مكاتب النواب ومبنى المكتبة ومركز رعاية الأطفال داخل المجمع البرلماني لعمليات التطهير ضد الفيروس التي بدأت مساء أمس الاثنين وتستمر اليوم الثلاثاء.وصرح المتحدث باسم البرلمان "هان مين سو" بأنه سيتم إعادة فتح مباني البرلمان صباح الغد.وكان "هان" قد أعلن في وقت سابق عن قرار رئيس البرلمان "مون هيه سانغ" بإلغاء الجلسة العامة أمس الاثنين، بما في ذلك الاستجواب الذي كان من المقرر عقده في الساعة الثانية من بعد الظهر، بعد أن اتضح أن مريضا مصابا بفيروس كورونا قد حضر منتدى برلمانيا الأسبوع الماضي.وكان "شيم جيه تشول" زعيم التكتل البرلماني لحزب المعارضة الرئيسي "حزب المستقبل المتحد"، وبعض النواب الآخرين، قد حضروا منتدى أقيم في مقر البرلمان يوم الأربعاء الماضي، بمشاركة رئيس الاتحاد الكوري لرابطات المعلمين "ها يون سو"، الذي خضع فيما بعد للحجر الصحي بعدما ثبتت إصابته بالفيروس.