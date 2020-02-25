المحاكم الكورية تقلل من مداولاتها بسبب الذعر من فيروس كورونا

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قررت المحاكم في المدن الكبرى في جميع أنحاء كوريا الجنوبية تقييد مداولاتها اليومية للمحاكمات وسط المخاوف الصحية المتزايدة بشأن فيروس كورونا الجديد سريع الانتشار.وقالت محكمة الأسرة في سيول إنه بدءا من يوم أمس الاثنين سيتم السماح لرئيس المحكمة باستخدام سلطته التقديرية لإدارة إجراءات المحكمة على غرار ما يحدث في عطلة الصيف أو الشتاء.وسوف تكون الاستثناءات الوحيدة من تأجيل المحاكمات هي الحالات العاجلة أو التي تتطلب اتباع إجراءات صارمة. وقالت محكمة الإفلاس في سيول أيضًا إنها ستعدل جداول المحاكمات لتقليل عدد الأشخاص الذين يجتمعون في المحكمة في نفس الوقت. يأتي ذلك بعد أن أوصت إدارة المحكمة الوطنية بمثل هذه الإجراءات للمحاكم في جميع أنحاء البلاد، للمساعدة على منع المزيد من انتشار المرض شديد العدوى.وقد اتخذت المحاكم في "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" المجاورة، التي برزت كأكبر مواقع لتفشي الفيروس في البلاد، خطوات مماثلة من قبل.