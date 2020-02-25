عودة حوالي 400 كوري جنوبي من إسرائيل على متن رحلات جوية مستأجرة

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سيعود حوالي 400 سائح كوري جنوبي من إسرائيل في رحلتين مستأجرتين اليوم الثلاثاء بعد أن فرضت الحكومة الإسرائيلية حظراً على دخول الكوريين الجنوبيين بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد.وأوضحت لسفارة الكورية الجنوبية فى إسرائيل أمس الاثنين بأن أول رحلة تقل حوالي 220 سائحا من كوريا الجنوبية قد غادرت مطار "بن غوريون" فى تل أبيب فى الساعة الرابعة مساء، بينما غادرت الطائرة الثانية في حوالي الساعة 10 مساءً، وعلى متنها 196 سائحا كوريا جنوبيا.وقد وصلت الرحلة الأولى إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة 9 من صباح اليوم، بينما ستصل الثانية في حوالي الساعة 3 مساءً بتوقيت سيول. وتم ترتيب الرحلات على نفقة الحكومة الإسرائيلية لإعادة السياح الكوريين الجنوبيين إلى البلاد بعد حظر الدخول المفاجئ يوم السبت.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تخطط للمساعدة على عودة المسافرين من كوريا الجنوبية عن طريق ترتيب رحلات إضافية.