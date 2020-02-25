انخفاض مؤشر ثقة المستهلك في كوريا في فبراير بسبب فيروس كورونا

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انخفضت ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية في شهر فبراير الجاري وسط الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك إلى 96,9 نقطة في فبراير، بانخفاض قدره 7,3 نقطة مقارنة بشهر يناير عندما بلغ 104,2 نقطة.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على أن عدد المتشائمين بشأن مستقبل الاقتصاد يفوق عدد المتفائلين.وأشار التقرير إلى أن كوريا كانت قد شهدت انخفاضًا مماثلا بحوالي سبع نقاط في يونيو 2015 عندما انتشر فيها فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، "ميرس". ويمثل هذا الانخفاض ثالث أكبر انخفاض منذ شهر أكتوبر من عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، عندما انخفض المؤشر بـ12,7%، بينما حدث ثاني أكبر انخفاض بـ11,1% في مارس 2011 بعد حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان.ومن المتوقع أن يزداد التدهور في مؤشر معنويات المستهلك الشهر القادم، حيث تم إجراء هذا المسح الأخير في الفترة ما بين 10 و17 فبراير، قبل أن يرتفع عدد حالاتالإصابة بفيروس كورونا-19 في البلاد.