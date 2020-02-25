المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق قس بسبب انتهاك قانون الانتخابات

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تم إلقاء القبض على قس من المعسكر المحافظ لقيامه بانتهاك قانون الانتخابات من خلال مطالبة المشاركين في تجمع حاشد بدعم حزب سياسي معين في الانتخابات العامة التي سيتم إجراؤها في شهر أبريل القادم.وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الاثنين أمراً بالقبض على القس "جون كوانغ هون" رئيس المجلس المسيحي الكوري، وشددت على ضرورة احتجازه بسبب انتهاكاته لقانون الانتخابات.وقبلت المحكمة طلب النيابة العامة بالقبض عليه قائلة إن التهم الموجهة إلى المشتبه به خطيرة وأنه قد يهرب من العقوبة. ويواجه "جون" اتهامات بالدعوة إلى دعم حزب سياسي معين في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 15 أبريل، وذلك خلال مظاهرة مناهضة للحكومة في وسط سيول العام الماضي.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، صرح القس للمراسلين قبيل حضوره جلسة استماع في المحكمة بشأن اعتقاله، بأنه سيواصل قتاله ضد الرئيس "مون جيه إين". وقد تم التحقيق معه من قبل الشرطة بشأن مزاعم أخرى، بما في ذلك تزوير مستندات خاصة، وعرقلة العمل، ونشر معلومات كاذبة، والتحريض على التمرد.