المعسكر الحاكم يناقش إغلاق كنيسة شين تشون جي

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ناقش التكتل الحاكم في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء الإجراءات المحتملة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، بما في ذلك توفير أقنعة للوجه مجانا، وإغلاق كنيسة "شين تشون جي" التي تسبب روادها في المزيد من نشر فيروس كورونا.وعقد كبار المسؤولين في الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعًا في مكتب الحزب في سيول، حيث قال رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون"، الذي يرأس لجنة استراتيجية الانتخابات للحزب الحاكم، إنه يجب على كوريا اتخاذ أقوى التدابير الممكنة ضمن القانون فيما يتعلق بالعدد الهائل من الإصابات بفيروس كورونا-19 بين أتباع كنيسة "شين تشون جي" في مدينة "ديغو".وأيد رئيس الحزب "لي هيه تشان" هذا الرأي الذي يدعو إلى ضرورة اتخاذ تدابير قوية وسريعة فيما يتعلق بذلك التنظيم الديني، ودعا إلى إغلاق مؤقت لجميع فروع تلك الكنيسة. كما حث رئيس الحزب الحكومة على توفير أقنعة للوجه مجانا للمواطنين، ودعا إلى اتخاذ تدابير صارمة للقضاء على تخزين الأقنعة بشكل غير قانوني. ومن جانبه أكد وزير المالية "هونغ نام كي" على ضرورة استخدام صندوق الاحتياطي البالغ 2 تريليون وون لتخفيف الأزمة دون انتظار الميزانية التكميلية. وقال "هونغ" إن الحكومة ستكشف عن مجموعة من تدابير الدعم هذا الأسبوع بعد التشاور مع الحزب الحاكم.