توقعات بتعديل المناورات بين سيول وواشنطن بسبب كورونا

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من المتوقع أن يؤثر تفشي فيروس كورونا-19 على المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقال وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الكوري "تشونغ كيونغ دو" في واشنطن إن المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن المخطط إجراؤها في شهر مارس القادم قد تتأثر من انتشار فيروس كورونا.ومن جانبه، قال الوزير الكوري "تشونغ" إن البلدين قد قاما باتخاذ التدابير اللازمة لإجراء تلك المناورات من أجل الحفاظ على استعداد الدفاع المشترك، لكنه أشار إلى أن التعديلات على المناورات ستكون حتمية بسبب توسع انتشار الفيروس.ومن جهة ثانية، أكد الوزير الأمريكي "إسبر" أن الحكومة الأمريكية تضع أولوية قصوى على زيادة حصة كوريا الجنوبية من تكاليف الدفاع، مشيرا إلى أن سيول لديها قدرة على دفع المزيد من تكاليف الدفاع.وأضاف "إسبر" أن كوريا الجنوبية تتحمل الآن جزءا بسيطا من إجمالي النفقات الدفاعية.