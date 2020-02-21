كوريا الشمالية تحث مواطنيها على تجنب التجمعات لمنع عدوى كورونا

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حثت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية المواطنين هناك على تجنب التجمعات العامة، وسط جهود النظام الشيوعي لمنع تفشي عدوى كورونا-19 داخل حدوده.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان الحزب الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إنه إذا كانت البلاد على حافة الخطر فيجب حظر تجمع الأعداد الكبيرة من المواطنين، بما في ذلك المطاعم.وأوضحت الصحيفة أن تناول الطعام في مجموعات كبيرة وتبادل الحديث وجهًا لوجه وعن قرب، تعتبر من الطرق الرئيسية لانتقال الأمراض المعدية، وأضافت أن حالة واحدة من العدوى يمكن أن تؤدي إلى عواقب "كارثية" للبلاد.يشار إلى أن كوريا الشمالية لم تبلغ عن أي إصابات بعدوى كورونا-19 حتى الآن، وقد عززت الإجراءات الوقائية لديها، بما في ذلك تشديد حدودها مع الصين وتمديد فترة الحجر الصحي إلى 30 يومًا للقادمين من الخارج.