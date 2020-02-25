الأمم المتحدة تعفي المعدات الطبية من العقوبات لدعم بيونغ يانغ ضد كورونا

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منحت الأمم المتحدة إعفاء من العقوبات لخطة الصليب الأحمر الدولي التي تسعى إلى دعم جهود كوريا الشمالية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أمس الاثنين إنه تلقى الإعفاء من أجل تقديم المعدات الطبية وأطقم الاختبار إلى كوريا الشمالية.وأضاف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن احتمال تفشي فيروس كورونا-19 في كوريا الشمالية يشكل تهديدًا لملايين الأشخاص الذين هم في حاجة أصلا إلى المساعدات الإنسانية.وقد أرسل الاتحاد الدولي -الذي يدير مكتبًا في بيونغ يانغ منذ عام 1995- متطوعين للمساعدة في جهود الحجر الصحي في كوريا الشمالية.وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية لم تبلغ حتى الآن عن أي حالات للإصابة بعدوى كورونا-19، فهناك مخاوف متزايدة من احتمال تعرضها للخطر، حيث إنها تفتقر إلى الإمدادات الطبية الرئيسية لتشخيص وعلاج المصابين.