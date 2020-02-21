واشنطن ترفع مستوى تحذير السفر إلى كوريا الجنوبية لأعلى مستوى

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قرر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أمس الاثنين، رفع مستوى التحذير من السفر إلى كوريا الجنوبية من المستوى الثاني إلى الثالث، بعد أن تجاوز عدد الحالات الإصابة المركدة بفيروس كورونا الجديد في كوريا 800 حالة.وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من رفع واشنطن تحذير السفر إلى المستوى الثاني.ويعني المستوى الثالث حث المواطنين الأمريكيين على تجنب السفر غير الضروري إلى كوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أن الدولة الأخرى التي أصدرت الولايات المتحدة لها نفس المستوى فيما يتعلق بفيروس كورونا-19 هي الصين.وفي الوقت نفسه، قررت مجموعة من الدول حظر دخول القادمين من كوريا الجنوبية، حيث فرضت هونغ كونغ اليوم الثلاثاء حظرًا لتصبح الدولة السابعة بعد إسرائيل والبحرين والأردن وكيريباتي وساموا وساموا الأمريكية.