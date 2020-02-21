رئيس الوزراء يمارس مهامه في مدينة ديغو

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أكد رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" على أن كوريا تمر بمرحلة حاسمة للقضاء على انتشار فيروس كورونا الجديد خلال هذا الأسبوع.جاء ذلك في أثناء اجتماع للحكومة عُقد اليوم الثلاثاء، حيث طالب بمواجهة شاملة ضد تفشي الفيروس الخطير.وأوضح "جونغ" أنه سينقل مقر المركز الرئيسي للإغاثة من الكوارث، الذي يرأسه رئيس الوزراء، الى منطقة ديغو التي تعد مصدر انتشار فيروس كورونا الجديد في كوريا، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وأضاف جونغ أن الحكومة تلقت قائمة بأسماء أعضاء طائفة "شين تشون جي" الدينية، وتجري حاليا تحقيقات للتأكد من عدم إصابتهم.وحث جونغ الحكومة المركزية والمؤسسات الإقليمية والمستشفيات وعامة الناس على التعاون وبذل الجهود من أجل التغلب على هذه الأزمة، مشيرا الى أن كوريا لديها خبرة سابقة في التغلب على الأمراض المعدية، بما في ذلك فيروس ميرس وفيروس سارس.