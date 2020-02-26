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المحلية

شركات كورية تعمل عن بُعد بسبب فيروس كورونا

Write: 2020-02-26 09:18:02

شركات كورية تعمل عن بُعد بسبب فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

بدأت الشركات الكبرى المشغلة لبوابات الإنترنت وشركات الرسائل الرائدة في كوريا الجنوبية في تطبيق نظام عمل عن بُعد ضمن الجهود المبذولة لمنع حدوث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأضح مسؤول في شركة "نيفر" أن جميع موظفي الشركة، باستثناء الموظفين الأساسيين، سيُسمح لهم بالعمل في منازلهم من الأربعاء إلى الجمعة. وقد أطلقت الشركة بالفعل نظام عمل جزئي عن بُعد في مطلع هذا الأسبوع لبعض الموظفين الضعفاء، بمن في ذلك الذين تم تشخيصهم بأمراض أخرى، والنساء الحوامل، والأمهات.
كما صرحت شركة "كاكاو" بأنها تخطط لتطبيق نظام مماثل بدءا من اليوم الأربعاء. وقال مسؤول في الشركة إنهم ظلوا يديرون برنامجًا تجريبيًا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا على أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات مستقرة للمستخدمين على الرغم من التغيير في طريقة العمل.
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