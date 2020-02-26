شركات كورية تعمل عن بُعد بسبب فيروس كورونا

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بدأت الشركات الكبرى المشغلة لبوابات الإنترنت وشركات الرسائل الرائدة في كوريا الجنوبية في تطبيق نظام عمل عن بُعد ضمن الجهود المبذولة لمنع حدوث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأضح مسؤول في شركة "نيفر" أن جميع موظفي الشركة، باستثناء الموظفين الأساسيين، سيُسمح لهم بالعمل في منازلهم من الأربعاء إلى الجمعة. وقد أطلقت الشركة بالفعل نظام عمل جزئي عن بُعد في مطلع هذا الأسبوع لبعض الموظفين الضعفاء، بمن في ذلك الذين تم تشخيصهم بأمراض أخرى، والنساء الحوامل، والأمهات.كما صرحت شركة "كاكاو" بأنها تخطط لتطبيق نظام مماثل بدءا من اليوم الأربعاء. وقال مسؤول في الشركة إنهم ظلوا يديرون برنامجًا تجريبيًا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا على أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لتوفير خدمات مستقرة للمستخدمين على الرغم من التغيير في طريقة العمل.