كوريا من بين أسوأ الدول في منظمة التعاون الاقتصادي من حيث تلوث الهواء

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أظهر مسح دولي جديد أن تلوث الهواء في كوريا الجنوبية يعد واحداً من أسوأ معدلات التلوث بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وفي تحليلها لتقرير صادر عن شركة "إير فيجوال" لمراقبة جودة الهواء، قالت منظمة "غرين بيس" أمس الثلاثاء إن المعدل السنوي لتركيزات الغبار متناهي الصغر في كوريا الجنوبية قد بلغ 24,8 ميكروغرام لكل متر مكعب خلال العام الماضي، بزيادة مقدارها 0,8 ميكروغرام للمتر المكعب مقارنة بما كانت عليه في عام 2018.وأشارت المنظمة إلى أن هذا الرقم يضع كوريا في المركز الـ26 من بين 98 دولة شملها الاستطلاع، كما يضعها في المركز الأول من حيث تلوث الهواء من بين مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.كما وضع التقرير 61 مدينة كورية جنوبية في قائمة أسوأ 100 مدينة في مناطق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث مستويات الغبار متناهية الصغر.ويذكر أنه عندما كانت الدول والمدن من غير دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشارك في هذه الاستطلاعات، كانت الهند تمثل نصف المدن الخمسين في العالم التي تحتوي على أعلى تركيزات من الغبار.