سيول تصف تدابير الحجر الصحي الصينية على الكوريين بأنها مفرطة

Photo : YONHAP News

وصفت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إجراءات الحجر الصحي الإلزامي التي تطبقها بعض السلطات الصينية على الوافدين من كوريا الجنوبية بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد، بأنها "إجراءات مفرطة".جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة "كانغ" للصحفيين بعد حضورها "اجتماع استوكهولم الوزاري حول نزع السلاح النووي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية" الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين أمس الثلاثاء.وقالت الوزيرة "كانغ" إن كوريا الجنوبية بحاجة إلى الاستمرار في التواصل مع الصين لضمان عد اتخاذ مثل تلك الإجراءات المفرطة. وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية امتنعت عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ضد الصينيين بسبب تفشي فيروس كورونا-19. وأضافت أنه من الصعب القبول بأن تفرض بعض الدول حظراً على دخول الكوريين لمجرد أنهم من كوريا الجنوبية، كما شددت الوزيرة "كانغ" على أن الحكومة الكورية تراقب الإجراءات التي تتخذها كل دولة وتتعامل معها.ويذكر أنه في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء فرضت سلطات مطار مدينة "ويهي" بمقاطعة "شاندونغ" الصينية، حجرا صحيا إلزاميا لمدة 14 يومًا على 167 راكبًا كانوا على متن رحلة قادمة من كوريا الجنوبية.