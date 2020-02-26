تأكيد إصابة مضيفة في شركة كوريان إير بفيروس كورونا

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تم التأكد من إصابة مضيفة تعمل في شركة الخطوط الجوية الكورية، "كوريان إير"، بفيروس كورونا الجديد بعد رحلتها إلى إسرائيل ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة.ووفقا لمصادر مسؤولة في الحكومة الكورية أمس الثلاثاء، كانت المضيفة ضمن طاقم رحلات "إنتشون- لوس أنجلوس" الأسبوع الماضي، وأخذت طواعية اختبار الفيروس بعد ظهور أعراضه عليها يوم السبت.وكانت هذه المضيفة قد شاركت أيضا ضمن طاقم رحلات "إنتشون - تل أبيب".وقالت الخطوط الجوية الكورية إن هذه المضيفة كانت على متن نفس الطائرة التي استخدمها السياح الكوريون الجنوبيون الذين ذهبوا إلى إسرائيل في الفترة من 8 إلى 16 فبراير.ولم تعلن شركة الخطوط الجوية الكورية والمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها حتى الآن عن تفاصيل الرحلات الجوية التي شاركت فيها المضيفة المصابة.