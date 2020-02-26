عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في كوريا يبلغ 11

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أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية عن الوفاة الحادية عشرة المتعلقة بفيروس كورونا الجديد، أمس الثلاثاء.ووفقا لمدينة "نام يانغ جو" ومستشفى "ميونغ جي" في مقاطعة "كيونغ كي"، توفي آخر ضحية، وهو رجل منغولي يبلغ من العمر 35 عامًا، في مستشفى يقع في "كو يانغ" في أثناء تلقيه العلاج في العزل الطبي.وكان ذلك الرجل، الذي عانى من مرض في الكبد وفشل كلوي في مرحلة متقدمة، قد دخل البلاد يوم 12 فبراير لإجراء عملية زرع كبد، وتم إرساله إلى المستشفى أول من أمس الاثنين بعدما ساءت حالته بشكل كبير وتأكدت إصابته بالفيروس.وقال مسؤول في المستشفى إن التحقيقات جارية حاليا لمعرفة السبب الدقيق للوفاة، لكنه من المنطقي الحكم بوفاة ذلك المريض بسبب ظروفه الصحية الأساسية.ويعد هذا الرجل المنغولي هو أول أجنبي في كوريا يموت بسبب فيروس كورونا-19.