معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية تعاني من انخفاض قياسي في فبراير

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سجلت معنويات الشركات الكورية الجنوبية انخفاضًا قياسيًا في شهر فبراير الجاري وسط الانتشار السريع لفيروس كورونا.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الرمزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات إلى 65 نقطة في شهر فبراير، بانخفاض مقداره عشر نقاط مقارنة بما كان عليه في يناير.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. وقد سجل المؤشر أقل مستوى له منذ فبراير 2016 عندما انخفض إلى 63 نقطة وسط تباطؤ الصادرات بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي. ويمثل الانخفاض بعشر نقاط أكبر انخفاض منذ بدأت الحكومة الكورية في تجميع البيانات ذات الصلة في يناير من عام 2003.ووصل مؤشر الشركات المصنعة إلى 65 نقطة، بانخفاض 11 نقطة مقارنة بالشهر الماضي، حيث سجل أقل مستوى له منذ فبراير 2016 عندما بلغ 63 نقطة.وانخفض مؤشر مسح الأعمال للشركات غير المصنعة، والتي تشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، بتسع نقاط ليصل إلى 64 نقطة.وبلغ مؤشر جميع الصناعات لشهر مارس 69 نقطة.