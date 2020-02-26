الحكومة الكورية تحصل على قائمة بأسماء 212 ألفا من أتباع شين تشون جي

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حصلت الحكومة الكورية على قائمة كاملة بأتباع كنيسة "شين تشون جي"، وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين أعضائها في مدينة "ديغو".وقال المركز الكوري لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة اليوم الثلاثاء إنهم تلقوا قائمة تضم أسماء 212 ألفا من أتباع طائفة "شين تشون جي" المسيحية.وأوضح أن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سينقل القائمة إلى الحكومات المحلية، بحيث يتم إجراء اختبارات الفيروسات أولاً على الأشخاص الذين يعانون من أعراض. ويخطط المركز أيضًا لتشجيع غير الأعضاء في تلك الكنيسة على إجراء الاختبارات.ويذكر أنه حتى الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء ، تم ربط حوالي 500 حالة من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كوروا-19 بكنيسة تلك الطائفة في مدينة "ديغو"، وهو ما يمثل حوالي 56% من إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في كوريا بأكملها.