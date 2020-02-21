284 إصابة جديدة بكورونا-19 في كوريا

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قال مركز السيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها إن كوريا شهدت 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا-19 حتى الساعة الخامسة من ظهر اليوم. وبذلك تجاوز إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا مستوى ألف شخص لأول مرة، ليصل إلى ألف و261 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة يوجد 134 مصابا في مدينة ديغو، و19 مصابا في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، حيث يمثل عدد المصابين الجدد في هاتين المدينة والمقاطعة أكثر من 90% من إجمالي عدد المصابين الجدد.وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مدينة سيول 4 إصابات جديدة، ومدينة بوسان 5 إصابات جديدة، ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ 4، وكل من مقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون إصابة واحدة.وباستثناء الإصابات المؤكدة، بلغ إجمالي عدد أولئك الذين خضعوا لفحوص طبية للتعرف على حالة الإصابة بالفيروس 44 ألفا و981 شخصا، وتم تأكد من عدم إصابة 28 ألفا و247 شخصا منهم، بينما تجري الفحوص على 16 ألفا و734 شخصا.وبلغ عدد أولئك الذين خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم من الإصابات 22 شخصا.